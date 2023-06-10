Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun "değişim" ile ilgili sözlerine tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor - Son Dakika
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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun "değişim" ile ilgili sözlerine tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor

10.06.2023 20:30

Dün akşam katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajını yorumlayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. CHP'de değişim isteyen isimlerin başında gelen Özcan, "Dün akşam genel başkanı dikkatle izledim. Özetle herkes değişebilir de değişmeyecek tek lider benim diyor. Koltuk için susmam. Gerekir ise değişimden nasibimi alırım" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasının ardından CHP'de genel başkanlık yarışı başladı. Seçimin hemen ertesi günü video paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" mesajı vererek CHP liderliğine aday olduğunu söyledi. Seçimlerden 12 gün sonra sessizliğini bozan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun çağrısını yorumladı.

"GAYET GÜZEL BİR ÇAĞRI"

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini söyleyerek İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı'na giden yolu bir kez daha kapattı. Kılıçdaroğlu konu hakkında şunları söyledi: "Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrı. Ben değişime karşıyım diyebilir misiniz? Hayatın kendisi değişim üzerine inşa edilmiştir. Siz değişim talebinde bulunuyorsunuz, bu değişim olacak zaten, bugün olmazsa yarın. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, üyelerini seçmelerini, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir. Bizim cinsiyet kotamız var, gençlik kotamız var. Bu değişim, belli bir zaman dilimi içinde oluyor. Değişimin kendi içinde evreleri var. Değişim talebi olabilir.

"SEÇİLDİKLERİ BELDEYE HİZMET ETMEK ZORUNDALAR"

Belediye Başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar, birinci öncelikleri budur. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Benim bunu dillendirmem kadar doğal ne olabilir. Halk sizi seçti İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya... Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın; olmaz... Siyasetin temeline aykırıdır bu. Şu anlama gelmesin, siyaset yapmasın anlamına gelmiyor. Öncelik budur."

TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP'de değişim isteyen isimlerin başında gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özcan, "Dün akşam Sn. genel başkanı dikkatle izledim. Özetle değişim değişmeyen tek şey, her şey, herkes değişebilir de değişmeyecek tek lider benim diyor. Kusura bakmasın arkadaşlarım beni düşünerek yazma diyor ama Sn. Kılıçdaroğlu ben de değişimin parçasıyım demeden susamam. Koltuk için susmam. Gerekir ise değişimden den nasibimi alırım!!!" ifadelerini kulandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' ile ilgili sözlerine tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor
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Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' ile ilgili sözlerine tepki: Özetle değişmeyecek tek lider benim diyor - Son Dakika


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