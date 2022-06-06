Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , AK Parti 'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Özcan, sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır. Böylece yargı kararıyla bana çamur atılmaya çalışıldığı alenen ortaya çıkmıştır. Türlü karalama ve iftira atan tüm ENSARoğullarından özür bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Tanju Özcan, AK Parti, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) - Son Dakika

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