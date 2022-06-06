Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) - Son Dakika
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Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2)

06.06.2022 16:55
Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2)

TANJU ÖZCAN: TEDBİR KARARI KALDIRILDIBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı.

TANJU ÖZCAN: TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li Belediye Meclis üyesinin başvurusu sonucu Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen 'Tedbir' kararının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Özcan, sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır. Böylece yargı kararıyla bana çamur atılmaya çalışıldığı alenen ortaya çıkmıştır. Türlü karalama ve iftira atan tüm ENSARoğullarından özür bekliyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Tanju Özcan, AK Parti, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Özcan hakkında 'tedbir kararına aykırılık'tan mahkemeye başvuru (2) - Son Dakika
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