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Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım - Son Dakika

Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım

09.02.2022 13:31
Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım

Bolu Belediye Başkanı Özcan erken seçim için çok konuşulacak bir formülü açıklamış ve "11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner." ifadelerini kullanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özel, "Milletvekilleri istifa etsin ve genel seçimler yapılsın algısı Facebook'taki bir yanlış paylaşımın engellenemez dolaşımından dolayıdır." açıklamalarında bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün Türkiye'nin çok önemli sorunları olduğunu ve artık bu duruma "dur" deme zamanının geldiğini belirtti. Muhalefet liderlerine çağrıda bulunan Bolu Belediye Başkanı Özcan, erken seçim için 11 milletvekilinin istifasının yeterli olacağını iddia etti.

"ERDOĞAN'IN GENEL SEÇİME GİTMEME ŞANSI YOK"

İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın erken seçim formülüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner. Muhalefet bu öneriyi kabul ederse bu istifaların 15 Mart'ta genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. O yüzden bir gün bile kaybedecek gün yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel seçime gitmeme şansı yok. Öyle olursa kaybettiğini şimdiden ilan etmiş, kabul etmiş olur.

"BEN ARTIK BİTTİ DİYORSAM, BU İŞ BİTMİŞTİR"

Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır."

"FACEBOOK'TAKİ YANLIŞ PAYLAŞIMIN ENGELLENEMEZ DOLAŞIMINDAN DOLAYI"

Öte yandan konuyla ilgili CHP'den de açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Milletvekilleri istifa etsin ve genel seçimler yapılsın algısı Facebook'taki bir yanlış paylaşımın engellenemez dolaşımından dolayıdır." ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstifa, Bolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım - Son Dakika
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