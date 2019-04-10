Tanju Özcan'ın "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmaması" Talimatı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı olan Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatına ilişkin, "Bu kararın, yazının, talimatın hiçbir İslami tarafı yok, hiçbir insani tarafı da yok.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı olan Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatına ilişkin, "Bu kararın, yazının, talimatın hiçbir İslami tarafı yok, hiçbir insani tarafı da yok." dedi.



Metin, Karaçayır Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.



Bolu Belediye Başkanlığına seçilen Tanju Özcan'ı da tebrik ettiğini aktaran Metin, Özcan'a görevinde başarılar diledi.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Metin, bir gazetecinin "Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara belediyeden yapılan yardımların kesilmesi talimatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Bu karar ne İslami ne de insani." karşılığını verdi.



Metin, yabancılarla ilgili yardımların kesilmesi konusunun seçim süresinde hem CHP'nin hem de Tanju Özcan'ın çok kullandığı bir argüman olduğuna değinerek, "Bu söylem şimdi karşılık da gördü. Bu kararın, yazının, talimatın hiçbir İslami tarafı yok, hiçbir insani tarafı da yok. Bir kere bunu ortaya koyalım." şeklinde konuştu.



Bolu'daki sorunun aşevinden 4 kap yemek yiyen Suriyeli sorunu olmadığına dikkati çeken Metin, "Tanju beye giden şikayetin aynısı bize de geldi. Bolu'daki sorun, vatandaşların şikayeti. Yabancı uyruklu kişilerin Bolu'daki göçmenlerin parklarda ve bahçelerde başıboş gezmesi. Sorun bu. Toplum bundan rahatsız. Buna çözüm üretilmesi gerekiyor. 4 kap yemeği yasaklamak çözüm değil. Bu insani de değil İslami de değil. Ben bu nedenle Tanju Bey'i kınıyorum, insan ve Müslüman olarak kınıyorum. Bu rahatsızlığı bir siyasi şova dönüştürmek de çok doğru değil." ifadelerini kullandı.



Tanju Özcan'ın göreve Kur'an-ı Kerim'i öpüp yemin ederek başladığını anımsatan Metin, şunları söyledi:



"Kur'an'ı öpüyorsun, başına koyuyorsun ondan sonra ertesi gün de insanların 4 tane kap yemek yemesine engel oluyorsun. Kur'an'ın neresinde var bana söylesin. Öptüğü Kur'an'ı açsın okusun. El bastığı Kur'an'ı açsın okusun. Ondan sonra bir daha düşünsün. O kararı geri alsın. Başıboş gezenlerle ilgili beraber mücadele edelim. Biz de destek olalım. Buradan net olarak söylüyorum. Sokakta, bahçede, parkta başıboş gezip, toplumsal rahatsızlığa sebep olan bütün göçmenlerle ilgili önlem alınmasıyla alakalı projeye destek olacağımızı buradan net olarak ifade ediyoruz ama insanların, aç olan insanların çocukların ekmeğini neden kesiyorsun. Çocuğun ne günahı var. 5 yaşındaki çocuğun ne günahı var. İnşallah bu karardan bir an önce geri adım atılır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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