Tanju Özcan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika
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Tanju Özcan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

22.06.2023 19:14

Tanju Özcan, Bolu doğumlu bir avukat ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Özcan, belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuştur. İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Tanju Özcan hakkında araştırmalar yapılıyor. Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi!

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı Galip, annesinin adı Emine'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce, Orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

YORUMLAR
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Tanju Özcan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanju Özcan Kimdir? Hayatı ve Biyografisi - Son Dakika
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