Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil - Son Dakika
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Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil

Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil

27.05.2023 21:31

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Papa Francis'in sığınmacılar hakkında Ümit Özdağ'a tepki gösterdiğini yazan bir sahte haberi paylaşarak sert açıklamalarda bulundu. Özcan, "Ulan Papa, haddini bil! Türkiye niye sığınmacıların evi oluyor? Bizim Türkçe'mizde iki güzel söz vardır. Dini siyasete alet etmek İslamiyet anlayışında günahtır. Bana faydası olmayan kilisenin papazını... Al Vatikan'a istediğin kadarını besle!" dedi.

Sığınmacılara yönelik sert söylemleriyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Papa Francis'in göçmenler hakkında Ümit Özdağ'a tepki gösterdiğini yazan bir sahte haberi paylaşarak açıklamalarda bulundu.

"ULAN PAPA HADDİNİ BİL"

Papa hakkında oldukça sert bir dil kullanan Özcan, "Ulan Papa, haddini bil! Türkiye niye sığınmacıların evi oluyor? Sen mi karar veriyorsun buna? Açacağız kapıları, göndereceğiz hepsini Hristiyan Avrupa'ya. Bunlar zaten Türkiye'de camiye falan da gitmiyor, belki sizin orada kiliseye alıştırırsınız." dedi.

"BANA FAYDASI OLMAYAN KİLİSENİN PAPAZINI..."

Sözlerini sürdüren Özcan, "Bizim Türkçe'mizde iki güzel söz vardır. Dini siyasete alet etmek İslamiyet anlayışında günahtır. Bana faydası olmayan kilisenin papazını... Al Vatikan'a istediğin kadarını besle!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil
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Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil

Papa Francis, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil - Son Dakika


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