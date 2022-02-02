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TANJU ÖZCAN: ÜLKEME ZARAR VEREN ÜLKE, STRATEJİK DOSTUM OLAMAZ - Son Dakika

TANJU ÖZCAN: ÜLKEME ZARAR VEREN ÜLKE, STRATEJİK DOSTUM OLAMAZ

02.02.2022 18:45

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesiyle ilgili, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin.

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesiyle ilgili, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben antiemperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke benim stratejik dostum olamaz. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kentte faturalarını ödemekte zorlanan 2 bin 500 aileye faturaları konusunda maddi yardım yapacaklarını açıkladı. Başkan Özcan, kentte yaşayan dar gelirlilerin elektrik faturalarına aylık 300 TL, doğal gaz faturalarına ise 6 aylık kış dönemi için aylık 500 TL yardım yapacaklarını söyledi.

Toplantıda gazeteciler, Tanju Özcan'a, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell'in kendisini ziyaret talebini kabul etmediğini hatırlatıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere ve ABD büyükelçileriyle görüşmelerini nasıl değerlendirdiğini sordu. "Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem? diyen Özcan, 'Ama ben burada Bolu belediye başkanı olarak görev yaptığım sürece Amerika Birleşik Devletleri, bu ülke üzerine emperyal planlar kuran, 12 Eylül'ü gerçekleştiren, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren, PKK denilen terör örgütünü kuran ve hala yardım etmeye devam eden, FETÖ terör örgütünü kuran, şimdi de sığınmacı istilasıyla ülkeyi karıştırmaya çalışan Amerika; bu taktiklerinden vazgeçmediği sürece benim kapımdan bir tek Amerikalı yetkili giremez. Ben dönmezem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben antiemperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke, benim stratejik dostum olamaz. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bu anlayışımı da sonuna kadar devam ettireceğim. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" diye konuştu.

TANJU ÖZCAN: ÜLKEME ZARAR VEREN ÜLKE, STRATEJİK DOSTUM OLAMAZ
TANJU ÖZCAN: ÜLKEME ZARAR VEREN ÜLKE, STRATEJİK DOSTUM OLAMAZ
TANJU ÖZCAN: ÜLKEME ZARAR VEREN ÜLKE, STRATEJİK DOSTUM OLAMAZ

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Amerika Birleşik Devletleri, Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Tanju Özcan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TANJU ÖZCAN: ÜLKEME ZARAR VEREN ÜLKE, STRATEJİK DOSTUM OLAMAZ - Son Dakika


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