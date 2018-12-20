Tank palet fabrikası 31 Aralık 2019 tarihine kadara özelleştirilecek

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PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor

Kızılay'ın 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Kuracağı Lojistik Üssü ile Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak