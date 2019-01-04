Son Dakika Haberleri: Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi

Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi

19 dakika önce

Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, Sakarya'da faaliyet gösteren "Tank Palet Fabrikası"nın özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi, System.String[]
Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, Sakarya'da faaliyet gösteren "Tank Palet Fabrikası"nın özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Özsoy, bir restoranda düzenlediği toplantıda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullanılan "Fırtına Obüs" silahlarının seri üretiminin bu fabrikada gerçekleştirildiğini söyledi.

Tank Palet Fabrikasının dünyada en üst teknoloji ile üretim yapan 5 fabrikadan biri olduğunu belirten Özsoy, alınan kararın tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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