Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi

Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, Sakarya'da faaliyet gösteren "Tank Palet Fabrikası"nın özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, Sakarya'da faaliyet gösteren "Tank Palet Fabrikası"nın özelleştirilmesine tepki gösterdi.



Özsoy, bir restoranda düzenlediği toplantıda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullanılan "Fırtına Obüs" silahlarının seri üretiminin bu fabrikada gerçekleştirildiğini söyledi.



Tank Palet Fabrikasının dünyada en üst teknoloji ile üretim yapan 5 fabrikadan biri olduğunu belirten Özsoy, alınan kararın tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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