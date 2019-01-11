Son Dakika Haberleri: Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi Kararı

Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi Kararı

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yıldırım Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 milletvekili, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına tepki göstermek amacıyla Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.

Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi Kararı, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yıldırım Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 milletvekili, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına tepki göstermek amacıyla Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.

Ankara'dan gelen ve CHP Sakarya İl Başkanlığı önünde toplanan parti heyeti, sendika binasına kadar yürüdü.

Burada, Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve sendika üyesi işçiler tarafından karşılanan grup adına bina önünde açıklama yapan Özkoç, fabrikanın özelleştirilmesi konusunun siyasi parti meselesi olmadığını söyledi.

Fabrikada çalışan işçilerin verilen tüm emirleri yerine getirerek tank, obüs, palet ürettiğini aktaran Özkoç, "Bu işçi, mühendisi, ordusunun neferi, subayı sendikası sen ne emrettiysen yaptı. Ben diyorum ki, vatanın evlatlarına kıyma, vatanın fabrikasına kıyma, hiçbir devletin fabrikası da ordusu da Türkiye'ye sahip çıkamaz. Türkiye'ye Türk işçisi, Türk mühendisi, Türk subayı sahip çıkar, sen onların arkasında dur. İşte bu işçi vatan evladıdır, güveneceğin, sırtını dayayacağın işçidir. Ben Sakaryalı olmaktan gurur duyuyorum, sizinle beraber yaşamaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Tank Palet Fabrikası'nın herhangi bir fabrika olmadığını, burada çalışan işçilerin de sadece işçi olmadığını ifade etti.

Tank Palet Fabrikası'nın Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik demek olduğunu dile getiren Ağbaba, "Harb-İş işçisi sadece alın teri ile evine ekmek götüren işçi değildir, sınırda savaşan Mehmetçiktir, sınırda savaşan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeridir. O nedenle hep birlikte diyoruz ki, Harb-İş işçisi vatan bekçisidir. Sakarya'da tank, obüs ve paletleri üreten işçi vatan bekçisi bir Mehmetçiktir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Sakarya, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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