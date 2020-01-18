Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi - Son Dakika
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Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

6 saat önce

Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdiHindistan (DHA) ? Hindistan'da bir gösteri sırasında bir tank seyircilerin bulunduğu platformun dibine kadar gelince yürekler ağza geldi.

Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

Hindistan (DHA) ? Hindistan'da bir gösteri sırasında bir tank seyircilerin bulunduğu platformun dibine kadar gelince yürekler ağza geldi.

Hindistan'da her 15 Ocak'ta düzenlenen 'Ordu Günü' etkinlikleri kapsamında Hint ordusu yine gösteri düzenledi. Gösteride sergilenen ve toprak sahada manevralar yapan T-72M1 tipi bir tank izleyicilerin bulunduğu platforma doğru ani bir manevra yapınca izleyenlerin yüreği ağzına geldi. İzleyicilere metreler kala duran tankın gösterinin bir parçası olarak bunu yaptığı belirtilerken; görüntüyü yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı bunun 'mantıksız ve kabul edilemez' olduğunu yazdı.

Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

Hindistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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