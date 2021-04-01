Tank yüklü Tır üst geçit nedeniyle ilerleyemedi - Son Dakika

Tır'ın üzerindeki tankın üst geçide çarpma ihtimali nedeniyle ilerleyemedi. İlerleyemeyen Tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Tır'ın geçemeyeceği anlaşılınca, trafik polislerinin kontrolünde Tır geri geri gelerek, Karaali Köprüsüne yönlendirildi. Tır'ın geri dönmesiyle olası bir kaza engellinmiş oldu. - ADIYAMAN

Adıyaman 'da tank yüklü bir Tır Adıyaman Üniversitesi üst geçidi nedeniyle ilerleyemedi.

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