Tanker alev aldı faciadan dönüldü - Son Dakika

Tanker alev aldı faciadan dönüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halinde olan bir tanker alev aldı.

Tanker alev aldı faciadan dönüldü, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halinde olan bir tanker alev aldı. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen tankerin dolu olması korkuttu.

Olay, Gaziantep'in Nizip İlçesi Sanayisi sitesinde yaşandı. Bir yağ fabrikasına ait olan 27 ADH 074 plakalı yağ tankeri hareket halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülmeye çalışılan yağ tankerinin dolu olması korkuttu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tanker söndürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tanker alev aldı faciadan dönüldü - Son Dakika

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