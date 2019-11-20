Tanker devrildi: 2 yaralı

VAN'ın Edremit ilçesinde yakıt yüklü tankerin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Edremit ilçesi Güzelkent Villları yakınında meydana geldi. Van yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 FZ 467 plakalı yakıt yüklü tanker, virajda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası yola sızan yakıtın tehlike oluşturmaması için önlem alıp, tankerde soğutma çalışması yaptı.