Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü
1 saat önce
Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdüMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü
MERSİN - Mersin
'in Tarsus
ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Tankerden sızan mazotu bidonlara dolduran vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.
Mersin- Adana
istikameti D-400 karayolunda seyir halinde olan A.Y.'nin kullandığı 33 B 7313 plakalı 8 ton mazot yüklü kamyon, Bağlarbaşı
kavşağında önüne çıkan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkarak yan yattı. Kazada yola dökülen mazotun aktığını gören bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlarla akıp giden mazotu toplamaya çalıştı. Ellerindeki bidonlara mazotu dolduran vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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