Son Dakika Haberleri: Tanker Devrildi, Mazot Yola Döküldü

Tanker Devrildi, Mazot Yola Döküldü

1 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tanker virajı alamayarak devrildi.

Tanker Devrildi, Mazot Yola Döküldü, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mazot yüklü tanker virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tankerdeki mazot ise yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye istikametinden Nurdağı ilçesine seyir halinde olan 27 LP 707 plakalı mazot yüklü tanker, D-400 karayolunun Amanos Dağları Olucak Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak yan yattı. Devrilen tankerde bulunan mazot yola ve ormanlık alana döküldü.

Kazada yaralanan olmazken, dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda polis ekipleri güvenlik önemleri aldı.

Yolun tek şeridi uzun süre trafiğe kapandı. Mazotun temizlenmesinin ardından yol yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:24 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış

Dolandırıcılar Kredi Kartı Limitini Son Kuruşa Kadar Harcadı Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:02:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanker Devrildi, Mazot Yola Döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]