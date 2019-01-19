Son Dakika Haberleri: Tanker Fabrikasında Çıkan Yangında, İşçilerin Dikkati Faciayı Önledi

Tanker Fabrikasında Çıkan Yangında, İşçilerin Dikkati Faciayı Önledi

1 saat önce

KONYA'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan tankerleri üreten fabrikada bir tankere kaplama yapıldığı sırada yangın çıktı.

Tanker Fabrikasında Çıkan Yangında, İşçilerin Dikkati Faciayı Önledi, System.String[]
KONYA'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan tankerleri üreten fabrikada bir tankere kaplama yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını fark edip, tiner ve LPG tüplerini alevlerden uzaklaştıran işçiler, olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'ndeki bir tanker üretim fabrikasında çıktı. İddiaya göre bir tankere kaplama yapıldığı sırada fabrikanın atölye bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan yaklaşık 35 işçi can havliyle kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler de atölye bölümünde bulunan tiner ve LPG tüplerini alevlerden uzaklaştırdı.  Çok sayıda itfaiye ekibinin, yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İşçilerin siparişleri yetiştirebilmek için mesaide oldukları öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Konya, 3. Sayfa
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