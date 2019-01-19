Tanker Fabrikasında Çıkan Yangında, İşçilerin Dikkati Faciayı Önledi
41 dakika önce
KONYA'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan tankerleri üreten fabrikada bir tankere kaplama yapıldığı sırada yangın çıktı.
KONYA'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan tankerleri üreten fabrikada bir tankere kaplama yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını fark edip, tiner ve LPG tüplerini alevlerden uzaklaştıran işçiler, olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye
ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, merkez Karatay
ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi
Büsan Sanayi Sitesi'ndeki bir tanker üretim fabrikasında çıktı. İddiaya göre bir tankere kaplama yapıldığı sırada fabrikanın atölye bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan yaklaşık 35 işçi can havliyle kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler de atölye bölümünde bulunan tiner ve LPG tüplerini alevlerden uzaklaştırdı. Çok sayıda itfaiye ekibinin, yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İşçilerin siparişleri yetiştirebilmek için mesaide oldukları öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:25 Kaynak: DHA
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