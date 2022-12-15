Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi

15.12.2022 17:02

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin hafif ticari araca çarpması neticesinde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç kızın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Trafik ışıklarından sola dönmeyen çalışan sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca, A.A. hakimiyetindeki tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 3 kişiden Ayşegül Kesici ve Miray Kesici'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Feyza Gökgün ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker sürücüsü A.A. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Feyza Gökgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarından sola dönmeye çalışan hafif ticari araca duramayan tankerin çarptığı, çarpmanın etkisiyle aracın savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tankerin biçip geçtiği hafif ticari araç, 3 genç kıza mezar oldu
Tankerin biçip geçtiği hafif ticari araç, 3 genç kıza mezar oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Tanker kavşaktan geçen otomobile çarptı: 3 ölü (2) Tanker kavşaktan geçen otomobile çarptı: 3 ölü (2) Tanker, kavşakta hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Tanker, kavşakta hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Karamürsel, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Ünlü gazeteci Yalçın Çakır'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
16:39 Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı yeni başlayan programa eleştiri yağdırdı
16:36 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Son 14 yılın zirvesi görüldü
16:28 Sakatlığı sebebiyle Arjantin'e giden Icardi hakkında bomba iddia! Wanda Nara ile kullandıkları evden kovuldu
16:27 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya doğal gaz mesajı: Fiyat Türkiye'de belirlenecek
16:11 Beşiktaş, 8 gollü maçta Giresunspor'u mağlup etti
16:09 Alkol masasında dansözlü eğlence görüntüleri ortaya çıkan AK Partili isim istifa etti
16:05 İzmir'de kızını boğarak öldüren anneye tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi
16:04 Ankara'da 'aslan' paniği yaşandı! Gerçek bambaşka çıktı
14:31 Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 17:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement