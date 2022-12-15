Tankerin biçtiği hafif ticari araçtaki 3 genç kız feci şekilde can verdi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Trafik ışıklarından sola dönmeyen çalışan sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca, A.A. hakimiyetindeki tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 3 kişiden Ayşegül Kesici ve Miray Kesici'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Feyza Gökgün ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanker sürücüsü A.A. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Feyza Gökgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarından sola dönmeye çalışan hafif ticari araca duramayan tankerin çarptığı, çarpmanın etkisiyle aracın savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.