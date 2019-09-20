'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı
29 dakika önce
ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA', uçak gemilerine konumlandırılacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Test uçuşundan görüntüler
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