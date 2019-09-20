'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA', uçak gemilerine konumlandırılacak.

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