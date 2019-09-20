Son Dakika Haberleri: 'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı
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'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

8 dakika önce

'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptıABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptı

ABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA?, uçak gemilerine konumlandırılacak.

'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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