'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı
8 dakika önce
'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptıABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptı
ABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA?, uçak gemilerine konumlandırılacak.
Verimli bal sezonu için şükür duasında arılar saldırdı ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz