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Tanker ile çarpışan halk otobüsü yan yattı: 25 yaralı

7 saat önce

Kocaeli'de kavşakta tankerle çarpışan halk otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Tanker ile çarpışan halk otobüsü yan yattı: 25 yaralı, System.String[]

Kocaeli'de kavşakta tankerle çarpışan halk otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Seymen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Kandıra Yolu'ndan Seymen Caddesi'ne dönmek isteyen Erhan B. idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsü ile Mehmet Y. Yönetimindeki 31 UL 487 plakalı tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan halk otobüsü devrildi. Kazada 1'i çocuk,13'ü kadın olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Yaralılar kaldırımda ekiplerin müdahalesi için sıra bekledi


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Otobüsün ön camından içeri giren ekipleri yaralıları tek tek dışarı çıkarttı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından ilk olarak durumu ağır olan yaralılar ambulanslara taşındı. Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar ise kaldırımda oturarak sağlık ekiplerini bekledi. Daha sonra olay yerine sevk edilen ekipler tarafından diğer yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Devrilen otobüs vinçle kaldırıldı


Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tanker kendi imkanları ile olay yerinden uzaklaştırılırken, yan yatan halk otobüsünün kaldırılması için vinç çağrıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile otobüs vinç yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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