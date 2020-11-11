Tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu
11.11.2020 12:06
Tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu.
Tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu
ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulundu.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtildi.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaştığı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(ADN-ADN-Y)
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