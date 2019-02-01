Son Dakika Haberleri: Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı (1)

Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı (1)

43 dakika önce

Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı (1), System.String[]
Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY  Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:10 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel
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