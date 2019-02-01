Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı (1)
43 dakika önce
Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı.
Ersan SAN - İstanbul
DHA- KUZEY Marmara
Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey
Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:10 Kaynak: DHA
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