Tanker ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonrası Yangın Çıktı (4)
7 dakika önce
Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı.
Ersan SAN - İstanbul DHA- KUZEY Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:39 Kaynak: DHA
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