Son Dakika Haberleri: Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- Yeniden
Son Dakika Güncel Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- Yeniden

6 saat önce

İZMİT'te, kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]

İZMİT'te, kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Tankerin halk otobüsüne çarpma anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Yıldız idaresindeki 41 UL 487 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, kontrolsüz kavşakta Erhan Bekmezci idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kazaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralıları halk otobüsü içerisinde sıkıştıkları yerden çıkardı. Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar ise, çevrede bulunan iş yerlerinden getirilen sandalyelere oturarak ambulansların gelmesini bekledi. Kazada halk otobüsü içerisindeki toplam 25 yolcu yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaralanmayan tanker ve özel halk otobüsü sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMEREYA YANSIDI

Kaza anı halk otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Tankerin çarpmasıyla halk otobüsü devrilirken, otobüste yaşanan korku ve yolcuların panik içerisinde bağırdıkları görüldü. Sürücü ise otobüste bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
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