Tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Mardin'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi İpekyolu Üçyol kavşağında, Hasan Baran'ın kullandığı 73 DC 135 plakalı tanker ile Mehmet Kahraman ve Salih Çapan idaresindeki henüz plakaları belirlenemeyen 2 tır çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle tankerde çıkan yangın, kısa sürede diğer araçlara sıçradı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Salih Çapan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hasan Baran, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:33 Kaynak: AA
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