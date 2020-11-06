Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü - Son Dakika

Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü

06.11.2020 17:28
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü, System.String[]

ADANA'da köprüde sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, 4 metre yüksekten kamyonetin üzerine düştü.

ADANA'da köprüde sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, 4 metre yüksekten kamyonetin üzerine düştü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Cihadiye Yolu üzerindeki bağlantı köprüsünde seyir halinde olan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tanker, köprüden, alt yolda ilerleyen kamyonetin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu belirtildi.


Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü
Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü

Yüreğir, Tanker, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü         
16:35
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi Güvenlik kameralarını fark eden hırsız, yakalanmamak için başına poşet geçirdi         
15:32
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 17:59:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei