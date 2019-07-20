'Tanker krizi'nde son durum
1 saat önce
İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere
hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran
Dışişleri Bakanı Zarif, " Cebelitarık Boğazı
'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi
'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:52
"2 gemimizin alıkonulması kabul edilemez" "Tanker" krizi büyüyor! İran, İngiliz gemisine el koyduğunu duyurdu Oyuncu Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı Oyuncu Demet Özdemir, kırmızı mini eteğiyle kalça dansı yaptı