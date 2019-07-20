Son Dakika Haberleri: 'Tanker krizi'nde son durum
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'Tanker krizi'nde son durum

1 saat önce

İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.

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İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, " Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.
Cebelitarık Boğazı, Basra Körfezi, İngiltere, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:52 
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