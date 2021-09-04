Tanker minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

KONYA'da tankerin minibüse arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Ali Danacı yönetimindeki 01 DAR 04 plakalı tanker, Suriye uyruklu Mahmud El Yasin'in kullandığı 35 MA 8101 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada tanker şoförü Ali Danacı, eşi Nuriye Danacı, diğer sürücü Mahmud El Yasin, yanındaki Fatma Suriyeli, Muhammed El Addavir ve Abdurrahman El Obayt yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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