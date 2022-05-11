Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı - Son Dakika
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Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı

11.05.2022 15:30
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı

İstanbul Bursa İzmir otobanı Karsak Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında çimento sıklaştırmasına yarayan tehlikesiz bir madde taşıyan TIR önce bir otomobile ardından bariyerlere çarparak devrildi.

İstanbul Bursa İzmir otobanı Karsak Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında çimento sıklaştırmasına yarayan tehlikesiz bir madde taşıyan TIR önce bir otomobile ardından bariyerlere çarparak devrildi. Yolun 2 şeridini trafiğe kapatan tankerin sürücüsü yaralandı. Otomobildeki iki kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde verilebildi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre içinde yaklaşık 25 ton çimento üretiminde kullanılan ve çimentonun sıkılaştırılmasına yarayan bir sıvı madde taşıyan Ali Öner (51) idaresindeki 01 AEF 712 plakalı TIR Karsak kavşağını Bursa istikametine doğru geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Aynı yönde seyir halinde olan Barış Başkan (38) idaresindeki 24 DHV 47 otomobile çarptı. Daha sonra bariyerlere vuran tanker devrildi.

Yaklaşık 1 saat trafik aksadı

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde 2 şerit kapanırken, trafik akışı jandarma ve polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Tankerde çimento üretiminde kullanılan sıvının tamamı yola dökülürken, kazada tanker sürücüsü Ali Öner yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şoför burada tedavi altına alındı. Devrilen tanker ile otomobil vinç ve çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra otoyolda trafik normale döndü. Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. - BURSA

Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı

YORUMLAR
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Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti

İstanbul, Tanker, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı - Son Dakika
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