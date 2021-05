İstanbul Boğazı çalışmaların ardından trafiğe açılacak - Son Dakika

Kıyıya sürüklenen tanker nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul Boğazı, çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 22.00 sularında trafiğe açılacak.

İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri halat vererek müdahale etmişti. Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 römorkörü ve KEGM 5 can kurtarma botu yönlendirilmişti. Tankerin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılmıştı. Tankerin sürüklendiği esnada arkasında olan 292 metre boyunda başka bir yük gemisi Büyükdere'ye acil olarak demirletildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı olayda, çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'nın saat 22.00 sularında trafiğe açılacağı öğrenildi. Öte yandan tanker, Yeşilköy C demir bölgesine çekilecek. - İSTANBUL