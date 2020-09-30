Tanker, tarım işçilerini taşıyan midibüse çarptı: 26 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüse, aynı yöne giden tanker çarptı. Kazada minibüs şoförü ile 25 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Alaşehir- Denizli karayolunun Ahmetağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne giden Kazım Çelebi'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan 45 J 4784 plakalı servis midibüsüne, arkadan gelen Oğuz Gülicak (51) yönetimindeki 34 ZC 7090 plakalı tanker çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yan yola devrildi. Kazada midibüs şoförü Çelebi ile 25 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, Alaşehir ve Salihli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Tanker şoförü Oğuz Gülicak gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA
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