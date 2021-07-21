TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI - Son Dakika

BOLU'da tanker TEM Otoyolu kenarındaki tarlada bulunan traktörün üzerine devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kürkçüler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Katırancı yönetimindeki 34 NK 2290 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki tarlada bulunan park halindeki traktörün üzerine devrildi. Kazada tanker şoförü Katırancı yaralandı. Sulama yapan traktörün üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem Katırancı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Katırancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından, itfaiye ekibinin yaptığı incelemenin ardından tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.