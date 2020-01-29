Tanker TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tanker TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Tanker TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, önündeki TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü Abdullah Çetin, ağır yaralandı.

Tanker TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, önündeki TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü Abdullah Çetin, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 Karayolu Gökçeören Kavşağı Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Abdullah Çetin yönetimindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyreden Rıfat Şanlı yönetimindeki 42 ECY 39 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin, tankerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Çetin, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Çetin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza yüzünden karayolu, İzmir yönüne yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçlar yolu tamamen kapattı. Ayrıca tankerden dökülen mazot karayolunu kayganlaştırdı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından kazaya karışan araçların da kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Abdullah Çetin, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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