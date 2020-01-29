Tanker, TIR'a çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü Abdullah Çetin, ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 Karayolu Gökçeören Kavşağı Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Abdullah Çetin yönetimindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yöne giden Rıfat Şanlı yönetimindeki 42 ECY 39 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Çetin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Çetin, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle kapanan karayolunun İzmir istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Tankerden dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kumlama çalışması yaptı.