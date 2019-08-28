Son Dakika Haberleri: Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı

38 dakika önce

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı, System.String[]
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Toprakkale-Adana D-400 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne giden Hasan Kaptan idaresindeki 21 BC 315 plakalı asfalt yüklü tanker, Mustafabeyli mevkiinde, virajda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Kaptan, yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, tankerin kaldırılması ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Toprakkale, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1)
Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi Karabük'te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:08:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]