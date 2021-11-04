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Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı - Son Dakika

Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı

04.11.2021 10:51
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tanker, yangında kullanılmaz hale geldi.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tanker, yangında kullanılmaz hale geldi. Yola saçılan asit maddesi nedeniyle trafiğe kapanan yol 8 saat sonra temizlenerek yeniden açıldı. Tanker şoförü Muhittin Bilgen (45), aracının birden alev aldığını ifade ederek, "İmdatları çekip kendimi zor attım. Araç geri geri kaçmaya başladı ve devrildi bu arada komple tanker alev topuna döndü" dedi.

Emet ilçesine giden Muhittin Bilgen yönetimindeki sülfürik asit yüklü tanker, dün saat 22.00 sıralarında Domaniç-İnegöl kara yolunun 19'uncu kilometresine geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü Bilgen, aracı durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangında tanker geri kayarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ancak yola saçılan sülfürik asit nedeniyle Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolu trafiğe kapatıldı.

YOL, 8 SAAT SONRA AÇILDIAFAD ekipleri ve Etibor ekiplerince yola dökülen asidin temizlenmesi ve yolun kireçle kaplanmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait dozerle, yanan asit tankeri, yol kenarına çekildi. Trafiğe kapanan yol saat 06.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı. Tanker şoförü Muhittin Bilgen, bir anda aracın alev aldığını ifade ederek, "Tam yokuşu sardım arkadan 'güm' diye bir ses geldi. Araç birden alev alev yanmaya başladı. İmdatları çekip kendimi zor attım. Araç geri geri kaçmaya başladı ve devrildi. Bu arada komple tanker alev topuna döndü" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı
Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tanker yangını nedeniyle kapanan yol, 8 saat sonra açıldı - Son Dakika


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