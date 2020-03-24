Tanker yangınına bakan trafik ekipleri adres soran yaşlı kadını gideceği yere bıraktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tanker yangınına bakan trafik ekipleri adres soran yaşlı kadını gideceği yere bıraktı - Son Dakika

Tanker yangınına bakan trafik ekipleri adres soran yaşlı kadını gideceği yere bıraktı

13 dakika önce

100'de tanker yangınına bakan trafik ekibi, kara yolunda refüjden kendilerine adres soran yaşlı kadını adresine kadar bıraktı.

Tanker yangınına bakan trafik ekipleri adres soran yaşlı kadını gideceği yere bıraktı, System.String[]

100'de tanker yangınına bakan trafik ekibi, kara yolunda refüjden kendilerine adres soran yaşlı kadını adresine kadar bıraktı. Trafik ekipleri yaşlı kadını önce yolun karşısına güvenli geçirdi ardından da ekip aracına bindirmeden önce dezenfektan ve eldiven vererek korona virüs önlemi aldı.


Düzce'de D-100 Karayolu Kervan mevki'inde meydana gelen tanker yangınına müdahale eden trafik ekipleri, kendilerine refüjden adres soran yaşlı kadına yardımcı oldu. Kara yolunda refüje kadar gelerek kendilerinden yardım isteyen yaşlı kadına gideceği adresi tarif etmeye çalışan trafik polisi, adres karışık olunca tarif etmekte zorlandı. Yaşlı kadının ağladığını gören trafik polisi yaşlı kadını gideceği adrese kadar götüreceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Kadının sakinleşmemesi üzerine de trafik polisi yaşlı kadına ağlamamasını ve gideceği adrese kendilerinin götüreceğini söyledi. Yaşlı kadını önce güvenli şekilde kara yolunun karşısına, ekip aracının yanına geçiren trafik polisi daha sonra da kadının ellerine korona virüs salgını için önlem olarak yanlarında taşıdıkları dezenfektanı sıktılar. Bir başka trafik polisi ise eldiven vererek yaşlı kadını ekip aracına bindirdiler.


Ardından trafik ekipleri kadını gideceği adrese götürmek için hareket etti. - DÜZCE

D-100 Karayolu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: İHA

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