Tankerde 276 göçmen ile 8 organizatör yakalandı - Son Dakika

Tankerde 276 göçmen ile 8 organizatör yakalandı

İZMİR'in Narlıdere ilçesindeki bir tankere yapılan operasyonda, 276 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece, Sahilevleri açıklarındaki bir tankerde göçmenler olduğunu öğrendi. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi ortak operasyon yaptı. Gemiyi kontrol eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen ile geçişi organize eden 8 zanlıyı yakaladı. Yakalananlar, tekneyle birlikte kıyıya getirildi. Göçmenlerin kimlik tespit işlemi sürüyor. Zanlıların ise sorgulandığı öğrenildi.