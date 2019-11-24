Son Dakika Haberleri: Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı
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Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

6 saat önce

Bilecik'te tankerde meydana gelen patlama sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te tankerde meydana gelen patlama sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Bozüyük kara yolu Bilecik Karayolları kavşağında yol kenarında park halindeki 42 CNK 16 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan tanker sürücüsü Bekir Güngör, 112 Acil Servis ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Patlamanın, Güngör'ün patlayan lastiği tamir etmeye çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük kara yolu, tankerin çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Tankerde meydana gelen patlamada yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:35 Kaynak: AA
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