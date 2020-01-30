Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, seyir halindeki gaz yüklü tankerdeki sızıntı sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu, seyir halindeki gaz yüklü tankerdeki sızıntı sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametine giden Hasan Dere yönetimindeki özel bir şirkete ait 26 GR 513 plakalı gaz yüklü tankerden Topkaya kavşağı yakınlarında gaz sızmaya başladı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu fark ederek tanker sürücüsü Dere'yi uyardı.

Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden Dere, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen polis, jandarma, AFAD ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu söz konusu mevkide yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekipler patlama riskine karşı tankerin yaklaşık 800 metre civarına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Elektrik firması yetkilileri de bölgedeki sokak aydınlatma lambalarını tedbir amacıyla kapattı.

Yaklaşık 17 ton gaz bulunduğu öğrenilen tankerin sahibi firma yetkilileri ile gaz sızıntılarına karşı uzman AFAD ekipleri, sızıntının giderilmesi için çalışıyor.

Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı

Karadeniz Sahil Yolu, Derepazarı, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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