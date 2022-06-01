Tankerden dökülen zift nedeniyle araçlar hareket edemedi, trafik kilitlendi

KIRIKKALE'de, tankerden dökülen zift nedeniyle araçlar yola yapıştı. Trafiğin durması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale- Kırşehir yolu Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. İbrahim K. yönetiminde 58 NF 641 plakalı zift yüklü tankerin dorse kapağının açılması sonucu yola zift döküldü. Bir süre ilerleyen TIR'ın sürücüsü, diğer sürücülerin uyarması sonucu tankeri otoparka yanaştırdı. Yaklaşık 500 metrelik alanda zifte bulaşan bazı araçlar yola yapışarak hareket kabiliyetini kaybetti. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yoldaki zifte kum döküldü. Daha sonra trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.