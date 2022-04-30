TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

30.04.2022 12:48

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada tankerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada tankerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tanker şoförü yaralandı.

Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyü mevkisindeki bir fabrikada bugün sabah saatlerinde tankerdeki sıvılaştırılmış doğal gazın depolama tankına aktarımı sırasında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi tanker şoförü Nihat D. (63) yangın söndürme tüpüyle yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ellerinde yanıklar oluşan tanker şoförü Nihat D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü Karabük'te bir fabrikada LNG boşaltımı sırasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber | Seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Son dakika haber | Seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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