TANKERDEN LNG AKTARIMI SIRASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

KARABÜK'ün Eflani ilçesindeki bir fabrikada tankerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aktarımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tanker şoförü yaralandı.

Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyü mevkisindeki bir fabrikada bugün sabah saatlerinde tankerdeki sıvılaştırılmış doğal gazın depolama tankına aktarımı sırasında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi tanker şoförü Nihat D. (63) yangın söndürme tüpüyle yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ellerinde yanıklar oluşan tanker şoförü Nihat D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.