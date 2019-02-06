Son Dakika Haberleri: Tankerden Yakıt Çalanlar 'Tırtıkçılar' Operasyonu ile Yakalandı

Tankerden Yakıt Çalanlar 'Tırtıkçılar' Operasyonu ile Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt tesisinden müşterilere götürmek üzere tankerlerine aldıkları yakıtların bir bölümünü çalarak piyasada daha düşük fiyata satan çete 'Tırtıkçılar' adı verilen operasyonla yakalandı.

Tankerden Yakıt Çalanlar 'Tırtıkçılar' Operasyonu ile Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt tesisinden müşterilere götürmek üzere tankerlerine aldıkları yakıtların bir bölümünü çalarak piyasada daha düşük fiyata satan çete 'Tırtıkçılar' adı verilen operasyonla yakalandı. Yaklaşık 1 milyon liralık yakıtı satan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son dönemlerde akaryakıt taşıyan tankerlerden eksik yakıt geldiği yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Polis, şirketin yakıt taşıyan 6 tankerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından TIR parkına operasyon düzenleyen polis ekipleri müşterilere götürülmek üzere yola çıkan yakıtın bir bölümünün burada depolarda toplanarak piyasada daha düşük fiyata satıldığını belirledi. Yapılan operasyonlarda daha önce benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan TIR parkının çalışanları E.T.(42), A.Ç.(47), T.T.(19), S.H.K.(31) ile tanker şoförleri İ.G.(37), F.Z.(37), D.C.(39), K.S.(39), A.K.(47) ve B.E.(47) gözaltına aldı.

Polisin yaptığı incelemelerde çetenin 6 ay içerisinde TIR parkında 134 defa ve toplamda yaklaşık 1 milyon TL'lik yakıt çalındığını belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:41 Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel
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