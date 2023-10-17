Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'nda tankerden dökülen mazot sebebiyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralanırken, trafiğe kapalı kalan TEM'in İstanbul yönü 2 saatlik çalışma sonucu açıldı.

DÖKÜLEN MAZOT YOLU KAYGANLAŞTIRDI

Dün akşam saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi geçişinde seyir halindeki bir tankerden yola dökülen mazot sebebiyle yol kayganlaştı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda, 7 ayrı noktada 26 araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp zincirleme kazaya karıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kazada 2'si ağır, 13 kişi yaralanırken, sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle, trafik akışının durma noktasına geldiği TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri yol üzerindeki araçları Sapanca gişelerden itibaren D-100 karayoluna yönlendirdi. Karayolları ekipleri kayganlaşan yolda kumlama ve temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin bilgi veren görgü tanığı, "Yakıt tankeri döke döke gitmiş. İleride tankeri durdurmuşlar. Mazotu döke döke gitmiş herhalde" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.