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Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı - Son Dakika

Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı

Son Güncelleme: 17.10.2023 07:36

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki tankerden dökülen mazot zincirleme kazaya sebep oldu. TEM Otoyolu'nda 26 araç birbirine girerken, kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'nda tankerden dökülen mazot sebebiyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralanırken, trafiğe kapalı kalan TEM'in İstanbul yönü 2 saatlik çalışma sonucu açıldı.

DÖKÜLEN MAZOT YOLU KAYGANLAŞTIRDI

Dün akşam saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kartepe ilçesi geçişinde seyir halindeki bir tankerden yola dökülen mazot sebebiyle yol kayganlaştı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda, 7 ayrı noktada 26 araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp zincirleme kazaya karıştı.

Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kazada 2'si ağır, 13 kişi yaralanırken, sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle, trafik akışının durma noktasına geldiği TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri yol üzerindeki araçları Sapanca gişelerden itibaren D-100 karayoluna yönlendirdi. Karayolları ekipleri kayganlaşan yolda kumlama ve temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin bilgi veren görgü tanığı, "Yakıt tankeri döke döke gitmiş. İleride tankeri durdurmuşlar. Mazotu döke döke gitmiş herhalde" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tankerden dökülen mazot, 26 aracı birbirine kattı: 13 yaralı - Son Dakika
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