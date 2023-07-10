Tankere arkadan çarpan otomobil adeta tuzla buz oldu: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tankere arkadan çarpan otomobil adeta tuzla buz oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

10.07.2023 08:37

Osmaniye'de meydana gelen kazada, tankere arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobil, tankerin altına girerek kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de otomobil, tankere arkadan çarptı. Kaza sonucu kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 kişi hayatını kaybetti

KAĞIT GİBİ BÜKÜLÜP HURDAYA DÖNDÜ

Kaza gece saatlerinde Toprakkale-Erzin otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İskenderun istikametinde ilerlemekte olan 44 HD 267 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerin altına giren ve kağıt gibi bükülüp hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.

Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Talip Konyali: bunun altına tanklada girsen sonucu çok değişmez..alaattin bey..mesele kurallara uymakta...dikkatli araç kullanmakta.. Cevap Yaz 7 17 Yayından Kaldır
  • Alaattin Yazici Yazici: Bu araçlar piyasada 200 250 bin oldu yazlık teneke bu artık . Allah rahmet eylesin sin Cevap Yaz 28 0 Yayından Kaldır
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Toprakkale, Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tankere arkadan çarpan otomobil adeta tuzla buz oldu: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tankere arkadan çarpan otomobil adeta tuzla buz oldu: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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