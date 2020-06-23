Tankere çarpan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Tankere çarpan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı
Manisa-Akhisar karayolunda refüjdeki ağaçları sulayan sulama tankerine çarpan otomobil bariyerlere saplandı.
Manisa- Akhisar karayolunda refüjdeki ağaçları sulayan sulama tankerine çarpan otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.45 sıralarında Manisa-Akhisar yolunda meydana geldi. Manisa'dan Akhisar istikametinde Mustafa Ç. (44) idaresindeki 27 AEG 633 plakalı sulama tankeri yola koyduğu işaret dubaları eşliğinde İshakçelebi Mahallesi sınırları içinde refüjdeki ağaçları suladığı sırada, plakası öğrenilemeyen Hacer E. (35) idaresindeki otomobil işaret dubalarını fark etmeyerek sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere saplanan otomobil içinde sıkışan sürücü Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ve tankerde maddi hasar meydana gelirken otomobilin sürücüsü Hacer E. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hacer E. olay yerinde 112 acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:55 Kaynak: İHA
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