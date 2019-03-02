Tankere Çarparak Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

ANKARA'da kontrolden çıkan damacana yüklü TIR, önünde giden tankere çarparak devrildi. TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Orhan Bayram
yönetimindeki 06 JTA 19 plakalı damacana yüklü TIR, önünde giden Ali Fuat Özkan
'ın kullandığı 42 ACM 361 plakalı tankere çarptı. Kontrolden çıkan tanker, bariyerleri parçalayıp yamaçtan aşağıya sürüklendi, TIR ise devrildi. TIR'ın sürücüsü Orhan Bayram, yaralandı. Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan tanker sürücüsü Ali Fuat Özkan
, TIR'ın arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yamaçtan sürüklendiğini söyledi.
Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. TIR'ın kaldırılması ardından ise yolda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
Araçlardan görüntü
Yoldan görüntü
Tanker sürücüsüyle röportaj
TIR'ın başşoförüyle röportaj
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,