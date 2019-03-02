Son Dakika Haberleri: Tankere Çarparak Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

Tankere Çarparak Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

ANKARA'da kontrolden çıkan damacana yüklü TIR, önünde giden tankere çarparak devrildi.

Tankere Çarparak Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
ANKARA'da kontrolden çıkan damacana yüklü TIR, önünde giden tankere çarparak devrildi. TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Orhan Bayram yönetimindeki 06 JTA 19 plakalı damacana yüklü TIR, önünde giden Ali Fuat Özkan'ın kullandığı 42 ACM 361 plakalı tankere çarptı. Kontrolden çıkan tanker, bariyerleri parçalayıp yamaçtan aşağıya sürüklendi, TIR ise devrildi. TIR'ın sürücüsü Orhan Bayram, yaralandı. Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan tanker sürücüsü Ali Fuat Özkan, TIR'ın arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yamaçtan sürüklendiğini söyledi.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. TIR'ın kaldırılması ardından ise yolda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Araçlardan görüntü

Yoldan görüntü

Tanker sürücüsüyle röportaj

TIR'ın başşoförüyle röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

Ali Fuat Özkan, Orhan Bayram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı Nijerya'da Petrol Borusu Patladı: 50'den Fazla Kişi Kayıp

Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:34:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tankere Çarparak Devrilen Tır'ın Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]