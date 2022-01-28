Son dakika haber... TANKERİN ALEV ALAN LASTİKLERİ AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeyken lastiklerden çıkan alevleri fark eden tankerin sürücüsü, yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda durdu. Sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken lastikler büyük bir gürültüyle patladı. Sürücü yaralanırken, aniden alev alan tanker ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan 34 HB 5123 plakalı tankerin sürücüsü Aziz Tuna (56), aracın lastiklerinden çıkan alevleri fark edip, bir akaryakıt istasyonunda durdu. Tuna'nın yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği lastiklerde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Tanker, patlamanın ardından alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Şiddetli patlama nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü Tuna, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; lastiklerinden alev çıkan tankerin akaryakıt istasyonunda durması, sürücünün müdahalesi ve patlama anı yer aldı.